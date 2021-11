Mikołajki 2021. Życzenia SMS, MMS, Facebook. Życzenia na 6 grudnia 2021 roku. Najlepsze życzenia dla bliskich na mikołajki

ŻYCZENIA SMS, MMS NA MIKOŁAJKI 2021

Mikołaja z długą brodą,

Gości z procentową wodą,

Kobiety gorącej w prezencie,

Prostej drogi na zakręcie.

Tego i wiele innego życzy...

***

Pada śnieg, pada śnieg, sypie granatami

a Mikołaj dostał w czapę, leży pod sania

i nic nie dostaniesz

***

Mikołajki są tuż tuż...

więc życzenie ślę ci już,

by prezentów cały wór

stanął jutro u twych wrót!

***

Mikołaj posłucha

Zwykłego człowieka

Bo zwykły człowiek

Do próśb się ucieka,

Więc jeśli prezentów moc chciałbyś mieć,

Grzecznie na kartce swą prośbę wpleć.

ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI 2021

Mikołaja w kominie,

prezentów ile się nawinie

i cukierków całą skrzynię.

***

Prezentów bez liku i choinki do sufitu...

Czyli świąt na 102 - tego życzę ja.

***

Dzień mikołajek,

To nie dzień bajek,

Tu wszystko stać prawdziwe się może,

Więc jeśli wierzysz w świętego Mikołaja

Możesz być pewny - on Ci pomoże!

***

Ile siły w Mikołaju,

Ile śniegu w jego kraju,

Ile gwiazd na ciemnym niebie,

Tyle życzeń dziś dla Ciebie!

***

Renifer Rudolf już grzeje kopyta,

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta,

niech wszystkie smutki wnet pójdą w kąt

- ja dziś Ci życzę Wesołych Świąt!

***

A Mikołaj z prezentami

Miał być już o wpół do ósmej

W korku stoi wraz z saniami

Dzieciom odda tylko rózgę.

***

Co? Pewnie czekasz na jakieś życzenia?

A no to się doczekałeś!!!

Wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajek!

***

The Blessings of Peace

The Beauty of Hope

The Spirit of Love

The Comfort of Faith

May these be your gifts this Christmas Season

ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI 2021 DLA BLISKICH