Mikołajki 2022. Życzenia na 6 grudnia 2022 roku. Najlepsze życzenia dla bliskich na Mikołajki. Życzenia SMS, MMS, Facebook

ŻYCZENIA SMS, MMS NA MIKOŁAJKI 2022

ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI

ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI 2022

WIERSZYKI SMS

Renifer Rudolf już grzeje kopyta,

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta,

niech wszystkie smutki wnet pójdą w kąt

- ja dziś Ci życzę Wesołych Świąt!

***

A Mikołaj z prezentami

Miał być już o wpół do ósmej

W korku stoi wraz z saniami

Dzieciom odda tylko rózgę.

***

Co? Pewnie czekasz na jakieś życzenia?

A no to się doczekałeś!!!

Wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajek!

***

The Blessings of Peace

The Beauty of Hope

The Spirit of Love

The Comfort of Faith

May these be your gifts this Christmas Season

ŻYCZENIA NA MIKOŁAJKI 2022 DLA BLISKICH