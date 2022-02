Miłosne wierszyki na WALENTYNKI. Wiersze miłosne na święto zakochanych. Życzenia na WALENTYNKI! 14.02.2022

Wierszyki na walentynki. Życzenia walentynkowe. Wiersze miłosne na Walentynki

Miłość to znaczy, że jesteś przy mnie, miłość to znaczy, że o mnie myślisz, miłość to sprawi, że mi się przyśnisz... Miłość - cóż może być piękniejszego niż nas dwoje w Dzień Walentego?!

Kochać to nie znaczy tylko wzdychać, marzyć,

Kochać to nie znaczy wiecznie o kimś śnić,

Kochać to znaczy komuś zawierzyć,

Kochać to znaczy dla kogoś żyć!