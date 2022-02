Miłosne wierszyki SMS na WALENTYNKI 14 lutego. Życzenia na walentynki 2022. Romantyczne wiersze na walentynki 14.02.2021

Walentynki 14 lutego. Życzenia na Walentynki, wierszyki miłosne. Wierszyki miłosne na Walentynki 2022 - Walentynki 2022

Ktoś bardzo Cię kocha

Nie powiem ci kto

I myśli o Tobie

Nie powiem Ci co

I w myślach całuje

Nie powiem Ci jak

Bo za kimś mu tęskno

I kogoś mu brak

Nie powiem Ci kto

Lecz serce Ci powie

Za dzień lub za dwa

Że ten kto Cię kocha

To właśnie ja.

***

Gdy spojrzałem w Twoje oczy,

Już wiedziałem, że to Ty.

Gdy poczułem Twoje dłonie,

Odmieniły się me sny.

Nasze usta się zetknęły,

By rozkoszy nektar pić.

Nasze serca nam kazały,

By w miłości razem żyć

Myślę sobie każdej nocy,

Aby spojrzeć Tobie w oczy.

Lecz na próżno me marzenia,

Więc przesyłam pozdrowienia.

