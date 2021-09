Minister Czarnek odwiedził w Tomaszowie Mazowieckim. Spotkał się z nauczycielami i uczniami szkoły w ZSP nr 1 i Szkół Katolickich

Okazją do odwiedzenia naszego regionu było otwarcie Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności w sąsiednim Piotrkowie Tryb. Władze powiatu i dyrektorzy szkół wykorzystały okazję i zaprosiły ministra Czarnka do Tomaszowa, by zachwalać stan tomaszowskiej oświaty.