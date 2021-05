Minister Przemysław Czarnek na święcie szkoły w Warcie - ZDJĘCIA

- Nie jest to przypadkowa wizyta - mówi pochodzący z pobliskiego Goszczanowa Przemysław Czarnek.- To wyjątkowa szkoła, a pani dyrektor Elżbieta Słowińska ma dużą wiedzę o szkolnictwie specjalnym. Będzie także członkiem stałego zespołu doradczego ministra do spraw szkolnictwa specjalnego.

Minister zaprzeczył także pogłoskom jako w planach były likwidacja tego rodzaju szkolnictwa. - Polska ma duże osiągnięcia w szkolnictwie specjalnym - mówił. - Nie ma mowy o jakimkolwiek osłabianiu czy też likwidowaniu tego rodzaju placówek. Będzie za to zmiana nazwy - zamiast szkół specjalnych, będą specjalistyczne.

Przemysław Czarnek zakomunikował także, iż 25 czerwca w sieradzkiej Szkole Podstawowej nr 10 będzie ogólnopolskie zakończenie roku szkolnego. Tego samego dnia będzie obecny w Goszczanowie, gdzie będzie miało miejsce nadanie tamtejszej szkole imienia św. Jana Pawła II.

Podczas spotkania w Warcie obecni byli między innymi senator RP Michał Seweryński, starostwa powiatu sieradzkiego Mariusz Bądzior, wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, przewodnicząca rady powiatu sieradzkiego Olga Kołoszczyk, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, burmistrz Warty Krystian Krogulecki oraz wójt gminy Goszczanów Krzysztof Andrzejewski. Był także proboszcz warcki Eugeniusz Budkowski praz przełożony klasztoru bernardynów ojciec Sławomir Zaporowski.