Minister sportu komplementuje Widzew. Mówi co by się stało, gdyby Widzew miał większy stadion. Projekt nowego stadionu

W wywiadzie dla WidzewTV powiedział: - Widzew jest chlubnym przykładem, ale wyjątkiem, który potwierdza regułę, że mamy w Polsce problem z zapełnianiem stadionów. Nawet Warszawa, która ma stadion nie największy w Polsce, a na mecze ligowe ma problem, by zapełnić go na każdą kolejkę. Wiem, że Widzew jest tą drużyną, która sprzedaje najwięcej karnetów. Myślę, że gdyby stadion Widzewa był nieco większy, też byłby komplet. Musicie się podzielić tym Know-how, jak to robić.

Warto w tym momencie przypomnieć, że istnieje projekt stadionu opracowany przez Bartłomieja Adamczuka w 2008 roku.