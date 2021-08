Miś Uszatek królem sprzedaży w Łódzkiej Informacji Turystycznej. Co jeszcze kupują turyści?

-Topowym produktem sprzedażowym są pluszowe Misie Uszatki w trzech rozmiarach - przyznaje Hubert Koper, kierownik Łódzkiej Informacji Turystycznej. - Jeden z tych wzorów jest dostępny tylko u nas. To łódzki Miś Uszatek marynarz z żółtą łódką na koszulce.

Turyści, którzy poza informacjami są spragnieni pamiątek mają zwykle nie lada zagwozdkę co wybrać, ponieważ w Łódzkiej Informacji Turystycznej znajduje się ponad trzysta rodzajów produktów związanych z miastem . Od bardzo klasycznych jak magnesy, kubki i koszulki po bardziej oryginalne jak jedwabne poszewki z łódzkimi muralami czy pocztówki wypełnione herbatą, na które wystarczy nakleić znaczek pocztowy i wrzucić do skrzynki.

Od początku wakacji Łódzką Informację Turystyczną odwiedziło blisko 10 tysięcy osób. Jest to wzrost o ponad 70 procent, w porównaniu do ubiegłego roku, a lipiec był rekordowy pod względem sprzedaży.

Oprócz tego turyści znajdą coś czego bardzo brakowało na rynku czyli przewodnik po województwie łódzkim. Są też produkty kolekcjonerskie, jak na przykład znaczki turystyczne.

Co ważne około 80 procent rodzajów produktów, które znajdziemy w Łódzkiej Informacji Turystycznej jest produkowanych w samej Łodzi, by wspierać lokalny rynek. Najbardziej nietypowe rzeczy, po które zwracali się turyści to talerze, dzwonki i monety z Łodzią.

Ostatnio zmienił się też wystrój Łódzkiej Informacji Turystycznej. Pojawiły się nowe witryny, które są w łódzkich barwach i wpasowują się w architekturę łódzką. Dzięki temu miejsce stało bardziej atrakcyjne, a goście wchodzą zainteresowani produktami, które widzą.