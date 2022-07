Miss World, Gortat, Duszyński, Pacześ w spocie promującym EUG Łódź 2022, a czytała Krystyna Czubówna. Zobacz spot

Jeśli ktoś pomyślał, że to koniec niespodzianek w tym nagraniu, to jego wątpliwości rozwiewa jednorożec EUGenio – maskotka igrzysk, który robi sobie selfie z Miss World 2021 Karoliną Bielawską. EUGenio podczas wędrówki po mieście Łodzi spotka Marcina Gortata, jedynego Polaka w historii NBA, który awansował do finału tej ligi. Trenuje też z Kajetanem Duszyńskim, mistrzem olimpijskim z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Po wytężonym treningu z gwiazdami sportu, jednorożca poi wodą Rafał Pacześ, popularny stand-uper.

- W spocie chcieliśmy oddać charakter Łodzi, pokazać studentom-sportowcom z zagranicy z czego to miasto słynie, czyli ten postindustrialny design. Karolina Bielawska, najpiękniejsza kobieta świata, jest studentką naszej uczelni, a Kajetan Duszyński robi doktorat na Politechnice Łódzkiej, która jest głównym organizatorem EUG 2022. Marcin Gortat jest ambasadorem igrzysk. Te osoby są znane nie tylko w Łodzi i Polsce, więc w filmie nie mogło ich zabraknąć. Z kolei głos Krystyny Czubówny znają w zasadzie wszyscy w naszym kraju. Myślę, że wszystko ułożyło się w ciekawą, logiczną całość – przekonuje Dawid Ciżewski z Działu Sportu Politechniki Łódzkiej.

Jednorożec kończy swoją wędrówkę tam, gdzie swój początek będą miały Europejskie Igrzyska Akademickie 2022, czyli w łódzkiej Atlas Arenie. 17 lipca odbędzie się tam ceremonia otwarcia tego wydarzenia. Przed trybunami przemaszeruje kilka tysięcy sportowców z brawami swoich krajów i uczelni, a chorąży igrzysk wciągną na maszt flagi Polski oraz Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego.

Po inauguracji EUG 2022, Łódź stanie się europejskim centrum sportu akademickiego. Przez dwa tygodnie około 5000 zawodników z całej Europy będzie rywalizowało w 20 dyscyplinach. Politechnika Łódzka zgłosiła na EUG 2022 studentów w 12 konkurencjach. Gospodarze igrzysk zawalczą o medale w karate, waterpolo, pływaniu, wspinaczce sportowej, koszykówce oraz siatkówce.