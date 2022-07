Mistrz najwyżej, mocne wejście Widzewa, jest przed Rakowem. Gdzie jest ŁKS?

W czerwcu spadło zainteresowanie klubami PKO BP Ekstraklasy, co było rzecz jasna spowodowane przerwą w rozgrywkach ligowych i meczami reprezentacji. Lech Poznań jako mistrz i delegat Polski w kwalifikacjach Ligi Mistrzów był jednak nieustannie na świeczniku. Tematem miesiąca okazała się nagła i niespodziewana rezygnacja Macieja Skorży ze stanowiska trenera pierwszego zespołu, co było szokiem zarówno dla kibiców, jak i dziennikarzy. Do corocznych dyskusji transferowych doszła więc także saga z poszukiwaniem nowego trenera, która zakończyła się wraz z zatrudnieniem Johna van den Broma.

Na drugim miejscu, po raz kolejny znalazła się Legia Warszawa, która bez zawirowań kadrowych w Lechu Poznań prawdopodobnie mogłaby być znacznie bliżej „Kolejorza”. W tym przypadku publikacje dotyczyły głównie nowego trenera Kosty Runjaicia, transferów i przygotowań do kolejnego sezonu po nieudanej kampanii 2021/22. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku trzeciego w zestawieniu Śląska Wrocław, w którym także postawiono na nowego szkoleniowca – Ivana Djurdjevicia.