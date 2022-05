Mistrzostwa Polski w squasha H. Skrzydlewska w Manufakturze w Łodzi

Najważniejsza impreza polskiego squasha po raz pierwszy w historii zawita do Łodzi. Najciekawsze mecze turniejów będą rozgrywane na specjalnie do tego wybudowanym szklanym korcie w Rotundzie Galerii Manufaktura. Będzie to wyjątkowe widowisko, w którym zobaczymy sport na najwyższym poziomie. Warto dodać, że sponsorem tytularnym wydarzenia jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska, a partnerem Klub Żużlowy Orzeł Łódź.

- Firma H. Skrzydlewska inwestuje w promocję poprzez sport. Nasza sieć kwiaciarni została tytularnym sponsorem Mistrzostw Polski w squasha, a Orzeł Łódź partnerem wydarzenia. Chcemy wykorzystać sport do promocji firmy i klubu. Podczas zawodów planujemy pokazowy trening squasha dla naszych zawodników i mecz pokazowy zawodnika Orła Łódź, który wykaże talent w tej dyscyplinie, z przedstawicielem reprezentacji Polski. Planujemy też pokaz aranżacji kwiatowych, które w trakcie zawodów wykonają nasze florystki - opowiada Witold Skrzydlewski, właściciel H. Skrzydlewska i honorowy prezes Orła Łódź.

Podczas mistrzostw zaplanowano trzy turnieje, z których część zostanie rozegrana na specjalnie do tego przygotowanym korcie w Manufakturze: Indywidualne Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn (16-18 czerwca br.) oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski (23-25 czerwca br.). Będą to dwa najwyższej rangi turnieje squasha w Polsce. Zaplanowano też Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów (3-5 czerwca br.).

Do rywalizacji staną największe gwiazdy polskiego oraz światowego squasha. W jubileuszowej dwudziestej edycji turnieju indywidualnego weźmie udział ponad 300 zawodniczek i zawodników. Zagrają m. in. Karina Tyma, aktualna mistrzyni Polski i mistrzyni Europy juniorów z 2019 roku oraz Filip Jarota, aktualny mistrz Polski. W turnieju drużynowym zagrają m.in. Borja Golan z Hiszpanii i Baptiste Masotti z Francji, zawodnicy z czołówki światowego rankingu.

Organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń towarzyszących mistrzostwom, jak treningi i mecze pokazowe. W turnieju przewidziano też pokazy związane z przygotowaniem kompozycji kwiatowych, które przygotuję florystki kwiaciarni H. Skrzydlewska.