Mistrzostwa świata w siatkonodze Praga 2022. Czterech łodzian w kadrze

Losowanie grup Mistrzostw Świata przeprowadzone zostało 12 października w Futnet Hall of Fame, znajdującej się na terenie Galerii Harfa w Pradze. Los skojarzył reprezentację Polski z broniącymi tytułu Czechami zarówno w deblu, jak i w grze potrójnej. Przed naszą kadrą stoi zatem niezwykle wymagające zadanie zmierzenia się z drużyną absolutnych futnetowych hegemonów na ich parkiecie.

Nasz singlista start w mistrzostwach świata zacznie od eliminacji (3 listopada), w których o wejście do głównej turniejowej drabinki walczył będzie z reprezentantami Hiszpanii i Danii. Sukces zapewni mu miejsce w grupie C, gdzie czekać już będą Szwajcar i Węgier.

- Czujemy się bardzo dobrze przygotowani do turnieju, we wszystkich trzech dyscyplinach - mówi Michał Kłosiński, selekcjoner i kapitan reprezentacji Polski. - Choć planem minimum jest awans do ćwierćfinałów, to marzy nam się powtórzenie sukcesu naszej żeńskiej reprezentacji z zeszłorocznych mistrzostw świata w Hiszpanii. Dziewczynom bardzo niewiele zabrakło do medali - zajęły 4. miejsce w deblu i trójkach oraz 5. miejsce w singlu. My już na początku będziemy mieli okazję zagrać z Czechami, którzy są prawdziwymi dominatorami w futnecie, na ich terenie, przy komplecie publiczności. To będzie niezapomniane przeżycie i, choć z pewnością nie będziemy faworytem, to powalczymy o sprawienie niespodzianki i jak najlepsze wejście w turniej.

Sześcioosobowa kadra na mistrzostwa świata ogłoszona została 22 października. Wśród powołanych znalazło się czterech reprezentantów KS Blokers Łódź - Michał Kłosiński, Marcin Skrydalewicz (gra podwójna i potrójna), Mateusz Spochaczyk (gra podwójna) oraz Łukasz Fryczak (gra potrójna). Skład reprezentacji uzupełnia dwóch graczy Top Spin Wójcin - Mateusz Śliwka (gra pojedyncza i potrójna) oraz Marcin Gębicki (gra potrójna).