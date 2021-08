Mistrzostwa świata w Sulejowie. Startują reprezentanci Polski z ŁKSG

Honorowy patronat nad zawodami objęło Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Sportu, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Gmina Sulejów, Polski Związek Piłki Siatkowej.

– Będzie to jedna z ważniejszych imprez sportowych na poziomie międzynarodowym organizowana w województwie łódzkim w tym roku – informuje Łukasz Zieliński, trener reprezentacji Polski Niesłyszących w piłce siatkowej plażowej. – Do Sulejowa zjadą zawodnicy i zawodniczki z całego świata. Oficjalne otwarcie zawodów przewidziane jest na 9 sierpnia o godz. 17.

Mecze grupowe rozpoczną się w poniedziałek i potrwają do środy. Od czwartku do piątku rozgrywana będzie faza pucharowa. W sobotę siatkarki i siatkarze przystąpią do walki o miejsca 5-8. Następnie na piaszczystych boiskach toczyć się będzie rywalizacja o medale mistrzostw świata. Po uroczystym rozdaniu medali i odsłuchaniu hymnów zwycięzców nastąpi oficjalne zakończenie zawodów.

W organizowanych w Sulejowie mistrzostwach świata udział wezmą także przedstawiciele Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych. Jest to Edyta Kucharska i Tomasz Miśkiewicz. Trenerem Reprezentacji Polski jest także trener ŁKSG Łukasz Zieliński. Zawodnicy pod czujnym okiem szkoleniowca już od połowy lipca przygotowują się do tych zawodów. Ciężko pracują na konsultacjach, aby jak najlepiej zaprezentować się przed własną publicznością.

Ostatnie zgrupowanie odbędzie się od 5 do 8 sierpnia w Sulejowie. Nasi kadrowicze rozegrają tam między innymi mecze kontrolne z pełnosprawnymi przeciwnikami. Zawodnicy razem z sztabem trenerskim serdecznie zapraszają wszystkich do kibicowania.

Mecze będzie można oglądać na żywo w centrum sportów plażowych położonych w Sulejowie przy ul. Koneckiej 45.

Wstęp wolny. Zawodnikom i zawodniczkom życzymy udanego startu w Mistrzostwach Świata. Liczymy na miłą niespodziankę, a ciekawych spotkań na pewno nie zabraknie.

