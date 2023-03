Mistrzostwa województwa łódzkiego w boksie. Kolejny worek medali UKS Victoria Boxing Łódź

Kolejne złotko naszej sekcji bokserskiej to Daria Kupis, która wygrała swój finałowy pojedynek bardzo szybko, bo już w pierwszej rundzie odprawiła do narożnika Natalię Mikołajko z klubu Olimpijczyk Ozorków, zdobywając tytuł mistrzyni okręgu województwa łódzkiego - kontynuuje trener Bogdan Szuba. - Daria to młoda, ambitna, pracowita dziewczyna. Trenuje z nami codziennie, czy to na Bałutach w klubie Jungle Gym czy też na Górniaku w naszej szkolnej sekcji bokserskiej. Codziennie przyjeżdża na wieczorne treningi aż ze Zgierza. Daria do tych mistrzostw przygotowania skończyła w Poznaniu w klubie bokserskim Walczak-Poznań, w którym na co dzień trenują najlepsi zawodnicy z Kuby.