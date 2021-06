Mistrzostwo Polski juniorek dla UKS SMS Łódź. Będzie mistrzostwo Polski seniorek. Zdjęcia

Górnik Łęczna - UKS SMS Łódź 3:4 (1:3)

1:0 Martyna Duchnowska (8)

1:1 Julia Olkiewicz (13)

1:2 Wiktoria Skrzypińska (21)

1:3 Marta Miś (36)

2:3 Martyna Duchnowska (63)

3:3 Katarzyna Jezioro (66)

3:4 Marta Miś (84)

UKS SMS Łódź grał w składzie: Amelia Niedzielska - Oliwia Bałdyga, Małgorzata Lichwa, Wiktoria Skrzypińska, Justyna Libera (Oliwia Malesa) - Oliwia Domin, Julia Kolis, Marta Miś - Patrycja Czuj (Klaudia Maciejko), Nadia Krezyman, Julia Olkiewicz (Natalia Rohn); ponadto: Patrycja Banach, Oliwia Gała, Wiktoria Orłowska i Emilia Waleris. Trenerzy: Sebastian Papis i Marzena Salamon, fizjoterapeuta: Michał Mikołajczyk, kierownik: Julia Dyśkowska.

Pokonanie mistrza Polski w kategorii seniorek przy takim wzorowym szkoleniu w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łodzi daje gwarancję, że niebawem to pokolenie dziewcząt przyniesie mistrzostwo Polski seniorek dla Łodzi. To będzie wielki sukces TME UKS SMS, zespołu, który już dziś jest wicemistrzem Polski. To będzie także wielki sukces prezesa Janusza Matusiaka, który od lat wierzył w medal mistrzostw Polski. Złoto juniorek już jest, czekamy na złoto seniorek.