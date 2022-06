Mistrzynie Polski z TME SMS Łódź docenione przez PZPN

Piłkarką Sezonu wg ŁNP została Dominika Kopińska. Jak czytamy w uzasadnieniu, “w 21 meczach strzeliła 20 goli i zanotowała 7 asyst. W całej lidze nie było bardziej efektywnej zawodniczki. I często także efektownej. 22-latka nie zawodziła w najważniejszych momentach. Zapewniała drużynie zwycięstwa w trudnych meczach z GKS Katowice, Śląskiem Wrocław, czy AZS UJ Kraków. Z Anną Rędzią utworzyły najniebezpieczniejszy duet w Polsce. Rozumiały się bez słów. Na ich współpracę na boisku można było patrzeć bez końca”.

Nagrodę Trenera Sezonu zdobył natomiast Marek Chojnacki. “Nie miał do dyspozycji ani największych gwiazd w polskiej lidze ani największych pieniędzy. A mimo to zbudował zespół, który bezdyskusyjnie sięgnął po mistrzostwo Polski, ucierając nosa bogatszym i bardziej utytułowanym klubom. Gdy ze składu wypadały mu kolejne ważne ogniwa nie robił z tego wielkiej tragedii, tylko niczym króliki z kapelusza wyciągał kolejne młode talenty, a one nie zawodziły. Wielu trenerów w lidze mogłoby uczyć się od trenera SMS jak wprowadzać młodzież do Ekstraligi, budować zawodniczki do rywalizacji na najwyższym poziomie i łączyć rutynę z młodością” - czytamy w artykule ŁNP.

To jednak nie koniec wyróżnień indywidualnych dla TME SMS Łódź. W jedenastce sezonu znalazło się bowiem miejsce aż dla pięciu mistrzyń - Wiktorii Zieniewicz, Katarzyny Konat, Gabrieli Grzybowskiej, Anny Rędzi oraz Dominiki Kopińskiej.