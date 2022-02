Mistrzynie Polski za silne dla piłkarek TME SMS Łódź, ale to tylko próba generalna

Gole dla gospodyń zdobyły: Agnieszka Jędrzejewicz w 10 minucie oraz była piłkarka SMS Nadja Stanovic w 65 minucie. Łodzianki były bliskie wyrównania, ale na samym początku drugiej połowy piłka trafiła w poprzeczkę drużyny Czarnych.

Skład TME SMS Łódź: Oliwia Szperkowska, Ewelina Piórkowska, Wiktoria Zieniewicz, Katarzyna Konat, Julia Kolis, Dominika Gąsieniec, Ernestina Abambila, Gabriela Grzybowska, Anna Rędzia, Dominika Kopińska, Klaudia Jedlińska oraz Danuta Paturaj, Olwia Domin, Julia Olkiewicz, Oliwia Malesa, Wiktoria Orłowska, Yurina Enjo. Trener: Marek Chojnacki.

Do drużyny trenera Marka Chojnackiego dołączyły już reprezentantki Polski Katarzyna Konat, Gabriela Grzybowska i Wiktoria Zieniewicz, zawodniczki pierwszej reprezentacji, ale zabrakło Nadii Krezyman i Oliwii Domin, które dopiero wczoraj wróciły ze zgrupowania kadry U-19. Widoczny był też brak Pauliny Filipczak, która doznała poważnej kontuzji i czeka ją długa rehabilitacja.

Piłka nożna kobiet zyskuje na popularności, a do tej dyscypliny sportu dołączają znane postaci z męskiego futbolu. 70-letni Adam Topolski został trenerem IV-ligowej Słupczanki Słupca. Trener z UEFA PRO to jedna z ikon Legii. Był też trenerem ŁKS.

Drużyna UKSSMS, grająca w Centralnej Lidze Juniorek U15 zakończyła zgrupowanie w Mrągowie. Na obozie łodzianki miały okazję rozegrać dwie gry kontrolne z chłopcami z AS Pomorze (wygrana 5:4) i ze Stomilankami Olsztyn (wygrana 7:0). Był to obóz pełen wrażeń: morsowanie, kręgle, basen, ulubione rozruchy poranne zawodniczek i treningi, które mamy nadzieję zaprocentują w lidze – czytamy na FB.

Piłkarki TMESMSŁódź są na drugim miejscu w tabeli po rundzie jesiennej i już za tydzień przystępują do walki o mistrzostwo Polski.

Pierwszy ligowy mecz ze Śląskiem we Wrocławiu piłkarki TMESMS Łódź rozegrają w najbliższą niedzielę 6 marca, o godz. 12. ą

Tabela ekstraligi kobiet

1. Górnik Łęczna112737-15

2.TME SMS Łódź112525-7

3.Czarni Sosnowiec112435-5

4.GKS Katowice112021-14

5.AZS UJ Kraków111714-14

6.Medyk Konin111622-18

7.KKP Bydgoszcz111518-16

8.APLG Gdańsk111513-19

9.Śląsk Wrocław111316-22

10.Tarnovia Tarnów11913-40

11.Olimpia Szczecin11811-24

12.Rekord Bielsko-Biała1139-40