Mistrzynie w Łodzi. Piłkarki TME SMS Łódź faworytkami, ale rywalki chcą im napsuć krwi

Z wielkiego świata Ligi Mistrzów piłkarki TMESMSŁódź przenoszą się do codziennej, ligowej rzeczywistości. Po meczach z Anderlechtem i FCGintra łodzianki zagrały już z KKPBydgoszcz w ekstralidze, a dziś (sobota) o 17 na swoim stadionie przy ul. Milionowej piłkarki TME SMS Łódź podejmują Sportową Czwórkę Radom. Rywalki łodzianek przegrały oba dotychczasowe mecze tego sezonu i mają dorobek bramkowy 0-10. Przed meczem z takim rywalem ciężko o koncentrację, ale znamy przypadki, gdy kopciuszek ucierał nosa królewnie.

Znamienne jest hasło piłkarek Sportowej Czwórki Radom zachęcające do walki przed meczem w Łodzi. Brzmi ono: Napsuć krwi mistrzyniom.

To może być nieprzewidywalny sezon. W drugiej kolejce na włanym boisku przegrały przecież brązowe medalistki poprzedniego sezonu – Czarni Sosnowiec. Uległy czwartej na mecie poprzedniej edycji ekstraligi drużynie GKSKatowice na własnym stadionie 0:1.

Piłkarki GKS Katowice po raz pierwszy w historii wygrały derby z Czarnymi Antrans Sosnowiec. Bohaterką meczu była siedemnastoletnia bramkarka Kinga Seweryn, która obroniła rzut karny.

– Co ja mogę powiedzieć… za to mi płacą, żebym broniła. Jestem dumna, że mogłam obronić takie strzały od takiej zawodniczki – tak właśnie mówiła Kinga Seweryn, bramkarka GKS Katowice po obronie rzutu karnego wykonywanego przez Nikol Kaletkę. Ten wyjątkowy cytat pochodzi ze strony pzpn.pl.

Po dwóch seriach tylko Górnik Łęczna (wicemistrz z poprzedniego sezonu), TMESMSŁódź (mistrz) i AZSUJKraków (piąty zespół ekstraligi) mają na koncie komplet punktów.

Po meczu z KKPBydgoszcz, wygranym przez łodzianki tylko 1:0 (gol głową najmniejszej na boisku Klaudii Jedlińskiej), trener Marek Chojnacki zdradził: –Wiedziałem jak będzie, dlatego mówiłem przed meczem dziewczynom, że jeśli nie ułożymy sobie tego meczu w pierwszej połowie, to z każdą minutą będzie coraz trudniej. I faktycznie nie było to wielkie widowisko — mówił na konferencji po meczu trener TME SMS, Marek Chojnacki.

To samo szkoleniowiec TMESMSmusi powtórzyć dzisiaj przed meczem ze Sportową Czwórką Radom. Trzeba szybko strzelić jedną, później drugą bramkę i grać dużo spokojniej.

W rozpoczętym w połowie sierpnia sezonie 2022/23 poza Czwórką Radom każda drużyna ekstraligi ma w składzie co najmniej jedną piłkarkę obecną w przeszłości na zgrupowaniu Akademii Młodych Orłów – informuje pzpn.pl.

Niektóre brały w niej udział raz, inne – jak Ewa Sikora z Czarnych Sosnowiec, Kinga Seweryn z GKS Katowice, Inez Sikora z Górnika Łęczna oraz zawodniczki SMS Łódź: Oliwia Bałdyga, Klaudia Maciejko i Natalia Rohn – nawet siedmiokrotnie. 33 takie zawodniczki pojawiły się już w tym sezonie na boisku przynajmniej na minutę. To tylko potwierdza wzorowy sposób szkolenia piłkarek w Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi. To właśnie tu przekształca się talenty w mistrzynie. ą