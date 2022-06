Mistrzynie z TME SMS Łódź posiadają duży potencjał marketingowy. Szansa dla sponsorów

W sezonie 2021/2022 klub wywalczył pierwszy w historii tytuł Mistrza Polski. W niedzielę odbyła się transmitowana na cały kraj wielka feta z okazji zdobycia mistrzostwa Polski. Rok wcześniej zespół prowadzony przez Marka Chojnackiego zdobył Wicemistrzostwo Polski oraz dotarł do finału Pucharu Polski. Klub zachęca przedstawicieli biznesu do współpracy i kontaktu poprzez stronę internetową www.tmesmslodz.pl.

TME SMS Łódź osiąga sukcesy nie tylko na płaszczyźnie sportowej. W drużynie występują czołowe zawodniczki z kraju. Udowadnia to choćby lista powoływanych piłkarek na zgrupowania dorosłej reprezentacji Polski. Swoje przedstawicielki łódzki klub posiada również w reprezentacjach młodzieżowych.

Klub z roku na rok rozwija się również w aspektach biznesowo-marketingowych. Pokazują to m.in. badania efektywności sponsoringu marki. Ekwiwalent reklamowy w meczach tylko rundy jesiennej transmitowanych w TV wyniósł blisko 300.000 zł. Badając ogólny ekwiwalent reklamowy kwota byłaby dużo wyższa! Wraz z rozwojem i wzrostem popularności kobiecego futbolu w Polsce, a także samego klubu TME SMS Łódź liczby te stale rosną. Drużyna posiada duży potencjał marketingowy. Do wykorzystania przez potencjalnych partnerów klubu są m.in. odpowiednio eksponowane powierzchnie reklamowe znajdujące się na stadionie, ale i nie tylko.

Firmy chętne do współpracy z klubem zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy [email protected] oraz zapoznania się z ofertą na stronie internetowej, gdzie także można pozostawić kontakt do siebie.