Mleko na zdrowie! Wapń, białko i witaminy zawarte w mleku. Jak mleko wpływa na kondycję organizmu?

Źródło wapnia, który buduje i wzmacnia kości Szklanka mleka dostarcza organizmowi około 300 mg wapnia - to ok. 30 proc. dobowego zapotrzebowania na ten niezwykle istotny biopierwiastek. Odpowiada on przede wszystkim za prawidłowy rozwój kości i zębów, ale także pracę układu nerwowego. Wapń bierze ponadto udział w wielu procesach fizjologicznych w organizmie, takich jak: regulacja skurczu mięśni, aktywacja hormonów czy krzepnięcie krwi. Utrzymanie właściwego poziomu wapnia w diecie jest kluczowe, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu chorób. Niedobory wapnia mogą być bowiem przyczyną groźnych objawów klinicznych, takich jak: problemy z kośćmi, osłabienie zębów czy problemy z układem nerwowym i krwionośnym. Pamiętajmy jednak, że prawidłowe przyswajanie wapnia z mleka i jego produktów możliwe jest wówczas, gdy dostarczamy organizmowi także odpowiednią ilość witaminy D wspomagającej proces przyswajania wapnia.

Zdrowe i mocne zęby

Oprócz dobroczynnego wpływu na gęstość i wytrzymałość kości, wapń zawarty w mleku i jego przetworach doskonale wspomaga budowę zębów i utrzymuje je w zdrowiu. Jego niedobory w diecie mogą prowadzić do rozwoju próchnicy, ubytków w zębach oraz zmian chorobowych dziąseł. Szklanka mleka, kefir, jogurt naturalny czy maślanka to produkty, których nie powinno zatem zabraknąć każdego dnia w naszym jadłospisie.

W zdrowych mięśniach zdrowy duch

Jednym z najistotniejszych jednak składników mleka - zaraz obok wapnia - jest białko, które stanowi budulec naszych mięśni. Strawność białka, czyli stopień, w jakim może zostać wykorzystane do budowy nowych komórek, wzrasta dodatkowo w produktach, które poddano procesowi fermentacji. Należą do nich jogurty, sery, kefiry czy maślanki. Dostarczenie odpowiednich ilości białka jest niezwykle istotne w okresie silnego wzrostu dzieci i młodzieży. W tym czasie ich zapotrzebowanie na ten składnik jest dwu-, a nawet trzykrotnie wyższe niż u dorosłego. Niedostateczna jego podaż powoduje konieczność korzystania z rezerw, a to może prowadzić do osłabienia, rozwoju licznych schorzeń czy zahamowania rozwoju. Do najczęstszych objawów niedoboru białka w organizmie zaliczamy: zmiany skórne, łamliwe, wypadające włosy, obrzęki, apatia i ogólny spadek odporności.