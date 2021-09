Młodzi lekarze otrzymali w Łodzi prawo do wykonywania zawodu lekarza. Gala w filharmonii ZDJĘCIA

Prawo do wykonywania zawodu dla młodych lekarzy. Gala w filharmonii w Łodzi

W czwartek (9 września) prawo do wykonywania zawodu odebrali młodzi lekarze, w piątek (10 września) otrzymają je dentyści oraz absolwenci wydziału wojskowo-lekarskiego. To w sumie 416 młodych ludzi z uprawnieniami do leczenia.

Jak podkreślał dr Paweł Czekalski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi podkreślał, że mimo skończenia trudnych studiów młodych lekarzy czeka jeszcze wiele nauki. – Uczyć skończycie się na emeryturze, bo to jest wpisane w nasz zawód – mówił.

Absolwenci złożyli przyrzeczenie lekarskie, a wraz z prawem do wykonywania zawodu dostali kodeksy etyki lekarskiej. Zostali też zaproszeni do włączenia się w działalność samorządu lekarskiego. Teraz czeka ich Lekarski Egzamin Końcowy oraz roczny staż.

Radości z otrzymania prawa do wykonywania zawodu lekarza nie mogła ukryć Julia Kuchnicka, która 1 października rozpocznie staż w szpitalu.