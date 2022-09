Mniej światła w żyrandolach Akademii Muzycznej w Łodzi. Uczelnie muszą oszczędzać prąd, ale walczą o naukę stacjonarną

Najbliższe dni to inauguracje roku akademickiego na łódzkich uczelniach wyższych. Już w piątek swoją inaugurację przeprowadził Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ale np. Politechnika Łódzka uroczystość dla 3,7 tys. studentów pierwszego roku ma dopiero w środę.

Największe uczelnie regionu: Politechnika Łódzka z 11 tys. studentów oraz Uniwersytet Łódzki z 27 tys. studentów co do zasady wracają w tym roku do nauczania stacjonarnego, odchodząc od obowiązującej jeszcze rok temu nauki hybrydowej.