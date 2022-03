Mocni „Słabi”. Pierwszorzędny spektakl w Teatrze im. Jaracza w Łodzi

Nowa premiera Teatru im. S. Jaracza w Łodzi - „Słabi” Magdaleny Drab w reżyserii Rafała Sabara - to spektakl zbudowany od punktu wyjścia ze znakomitych, idealnie komponujących się ze sobą elementów. Bazą jest kapitalny tekst dobrze znanej w Łodzi autorki i aktorki, absolwentki Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej (debiutowała rolą Ryfki w przedstawieniu „Kokolobolo, czyli opowieść o przypadkach Ślepego Maksa i Szai Magnata” na scenie Teatru Nowego im. K. Dejmka), współzałożycielki Teatru Zamiast. To napisany z pasją i czułością, rozpięty między ironią a pogłębioną psychologiczną analizą, inteligentny dramat o słabości, wynikającej nie z ułomności czy lichoty charakteru, ale z poddania się przygniatającej nijakością codzienności. Sprytnie pomyślane, sugestywnie zarysowane postaci; precyzyjnie, z dbałością o detal skonstruowany świat, wiążący realizm z marzeniem, z banału wynoszący istotne przesłanie; opowieść delikatnie, ale konsekwentnie, bez nadmiaru erudycyjnych popisów prowadząca odbiorcę do indywidualnej refleksji, zamiast - jak to się często dzieje - do internetowej wyszukiwarki, pomagającej dotrzeć do źródeł wykorzystanych przez twórców prac dramaturgicznych cytatów. To zarazem tekst w naturalny sposób otwarty na różnorodność interpretacji, poddany w dużej mierze władzy aktora, dający przestrzeń inscenizatorom bez potrzeby jego wcześniejszej tak modnej obecnie „dekonstrukcji”.