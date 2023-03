Modernizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi. Trwają prace, są piękne plany. Już widać jak się zmieni. Zobaczcie zdjęcia

Trwa modernizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi - zobaczcie co będzie zrobione

Trwa rewitalizacja parku Staromiejskiego w centrum Łodzi, w którym pojawią się nowe alejki, altany, fontanny, latarnie, toalety, skatepark, plac zabaw i zielony amfiteatr. Co się dzieje na tej jednej…

Urząd Miasta w Łodzi informuje: - To jedna z ważniejszych inwestycji, która przywróci świetność jednemu z największych łódzkich parków. Obecnie wykonawca prowadzi prace w części zachodniej parku, gdzie trwają roboty związane z wykonaniem ścieżek parkowych, placu graczy, oraz konstrukcji fundamentowych fontann oraz konstrukcji fundamentowych pod zarys historycznej bramy pasażu Eliasza Karo wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Na pozostałych terenach parku trwają prace ziemne przy realizacji nowych ścieżek parkowych, przestrzeni placów dedykowanych różnorodnym aktywnościom. W dalszej kolejności robotników zobaczymy przy zagospodarowaniu terenu i wówczas będzie można zobaczyć kształt odnowionego parku. Nie zapomnimy również o odnowie rzeźb, które znajdują się na terenie parku, zostaną one wyczyszczone i zaimpregnowane – zapewnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich

Ponadto w części środkowej części parku została wykonana podbudowa i obrzeże toru rolkowego i trwają prace budowlane związane ze ścieżkami parkowymi, przestrzenią dla psów wyposażonej w różnorodne urządzenia do zabawy i treningu (agility). W części wschodniej parku trwają prace ziemne związane z wykonaniem ścieżek parkowych oraz infrastrukturą techniczną wodno-kanalizacyjną.

Park Staromiejski, Nowe alejki i pięć fontann

Jak informuje Urząd Miasta w Łodzi: "W trakcie prac w parku powstaną nowe alejki spacerowe oraz pięć fontann, w tym jedna – centralna największa stanowiąca atrakcję największego projektowanego placu, natomiast cztery fontanny liniowe symbolicznie podkreślą ślad przebiegu koryta rzeki Łódki. Zagospodarowanie parku odnosi się do historycznego zagospodarowania terenu poprzez symboliczną lokalizację bramy pasażu Eliasza Karo, lokalizację największego placu i głównej fontanny w zarysie dawnej lokalizacji komina dawnej fabryki braci Gehlingów. Po północnej stronie krańcówki tramwajowej przy ul. Północnej urządzony zostanie zielony amfiteatr, którego utworzenie umożliwia nachylenie terenu. Na terenie parku powstaną przestrzenie w postaci placów i przestrzeni służące różnorodnym aktywnością. Zbudowane mają być skatepark, plac zabaw, siłownia plenerowa, a do wypoczynku cztery altany i liczne ławki parkowe. Niezbędnym uzupełnieniem będą trzy nowe toalety publiczne o nowoczesnej formie. Teren otrzyma nowe oświetlenie w postaci oświetlenia parkowego i dekoracyjnego w postaci reflektorów punktowych. Nowe fontanny zostaną wyposażone w reflektory i dysze wodne umożliwiające sterowanie i realizację zaprojektowanych tzw. obrazów wodnych. Uzupełnieniem wyposażenia będzie parkowa mała architektura w postaci ławek, koszy, stojaków rowerowych i tablic informacyjnych. Poddana zabiegom pielęgnacyjnym roślinność zostanie wzbogacona o 51 dodatkowych drzew oraz ponad 3000 krzewów ozdobnych. Całość terenu parku uzupełniona będzie różnego rodzaju nasadzeniami zieleni niskiej, zimozielonej i sezonowej. W pasie po obu stronach głównej alei wschód - zachód proponuje się wprowadzenie gatunków traw i bylin łąkowych jako element nawiązujący do historycznego przebiegu doliny rzeki Łódki. Za pomocą projektowanej zieleni zostaną ukazane przedwojenne linie zabudowy. „Zaginioną Dzielnicę” planuje się uwidocznić za pomocą kwater obsadzonych roślinami cebulowymi (w ilości ponad 2 miliony cebulek), które pojawiać się będą sezonowo (tj. w okresie wiosny), a następnie będą zanikaćw trawniku lub grupach istniejących krzewów. Przestrzenie między gabionami podkreślającymi historyczne przebiegi ulic i pasażu planuje się wypełnić zimozielonymi roślinami okrywowymi – runianką japońską"