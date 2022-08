Monetami z wizerunkiem RL9 zapłacisz w… Nowej Zelandii

Ten ważny moment w karierze łączy się z pojawieniem się pierwszej w historii monety z wizerunkiem "Lewego", którą wypuszcza na rynek Mennica Gdańska.

Kariera Roberta rozwijała się stopniowo, piłkarz piął się cierpliwie szczebel po szczeblu. W polskiej ekstraklasie zadebiutował w 2008 roku w Lechu Poznań, do którego trafił ze Znicza Pruszków. Dobrą grą w stolicy Wielkopolski zaimponował szefom Borussii Dortmund, którzy sprowadzili go do Niemiec. Po czterech latach pobytu w Dortmundzie podpisał kontrakt z Bayernem Monachium, w którym stał się legendą Bundesligi. Teraz Robert Lewandowski będzie spełniać marzenia w Hiszpanii, grając dla FC Barcelona. Ta chwila jest godna docenienia, a Mennica Gdańska postanowiła zrobić to w najlepszy dostępny sobie sposób – wypuszczając specjalną serię monet z wizerunkiem kapitana reprezentacji Polski.

Zapłacisz nimi w Nowej Zelandii

Kraje Australii i Oceanii to numizmatyczne potęgi, a ich waluty posiadają najlepsze monety kolekcjonerskie na świecie. Nie inaczej jest z serią „Droga do marzeń”, która przedstawia karierę najwybitniejszego polskiego piłkarza. Kolekcja RL9 wyrażona jest w dolarach nowozelandzkich, przez co jest gwarantowana przez rząd Nowej Zelandii – mówiąc wprost, można tam zapłacić tymi monetami w każdym sklepie. Chociaż nie ma to zbyt dużego sensu biznesowego, bo jako towar kolekcjonerski są warte dużo więcej niż ich nominalna wartość.

Monety RL9 o nominale 5 i 50 dolarów nowozelandzkich stanowią legalny środek płatniczy w Nowej Zelandii. Rzeczywista ich wartość jest jednak dużo większa. Wykonane są z najwyższej próby srebra 999, z bardzo wysokim reliefem 3 mm, wykorzystując najnowocześniejszą technologię. Pozwoliła ona na uzyskanie perfekcyjnej jakości wykonania, dzięki czemu relief ukazuje każdy detal wizerunku Roberta Lewandowskiego.

Czy to mądra inwestycja?

Srebro obok złota to jeden z najlepszych sposobów do lokowania swojego kapitału, szczególnie w czasach galopującej inflacji. Wzrost cen produktów i usług sprawia, że ceny kruszców rosną. Ta zależność świadczy o tym, że złoto i srebro to idealne zabezpieczenie przed inflacją i kryzysem gospodarczym. Warto wspomnieć też o tym, że liczba monet jest ściśle ograniczona, co będzie decydowało o wzroście ich wartości z czasem. Fanów numizmatyki jest coraz więcej, a kolekcjonerskie serie cieszą się dużym zainteresowaniem.