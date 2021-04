Montaż siatki na balkonie, aby... nie wypadł kot. Dobry biznes w epidemii. W Łodzi jest taniej niż w Warszawie? Co na to spółdzielnie i sąd?

Jak wygląda rynek fachowców od montowania siatek balkonowych w centralnej Polsce? Większość specjalistów z tej branży kursuje, realizując zlecenia, między aglomeracją warszawską a Łodzią. Ile trzeba czekać na takie profesjonalne osiatkowanie? W sezonie wiosennym nawet ok. dwóch tygodni. Zatem, aby bezpiecznie leżakować z kotem na balkonie podczas majówki 2021, należało się zgłosić do fachowca już w połowie kwietnia...

Łódzko-warszawscy montażyści siatek nie różnicują stawek w zależności od miasta. Konstrukcję zabezpieczającą np. balkon o 4-metrowej długości w bloku z lat osiemdziesiątych można zamówić za mniej niż 1000 zł. Dokładna cena zależy m.in. od układu ścian ograniczających nasz balkon oraz od ewentualnego braku sufitu - w tym przypadku stawka pójdzie w górę, ponieważ zlecenie wymaga postawienia bardziej skomplikowanego "szkieletu" konstrukcji. Siatki wykonane są z polietylenu (popularny rozmiar oczka to 3-4 cm) i często wzmacniane drucikiem. Fachowiec mocuje je do balustrady oraz za pomocą haczyków: wwiercanych w sufit, w ścianki oraz w przerwy między kafelkami podłogowymi. Przed przyjazdem do mieszkania montażysta najczęściej poprosi klienta o parę zdjęć balkonu. Sama "robota" trwa kilka godzin: wwiercanie haczyków jest dość głośne - wypada wcześniej ostrzec sąsiadów.

Solidny fachowiec daje gwarancję na swoją konstrukcję (2-3 lata), ale, oczywiście, domowe "złote rączki" mogą spróbować osiatkować balkon we własnym zakresie.

Koszt samej siatki np. w internetowych portalach sprzedażowych to ok. 50 zł (o rozmiarze 2 na 3 metry - ale można ją zamówić we wskazanym przez siebie rozmiarze).

Siatka na balkonie. Czy spółdzielnia będzie się "czepiać"?

Fachowcy od "siatkowania" na swoich witrynach internetowych przekonują, że ich klienci raczej nie spotykają się z pretensjami ze strony spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot po dokonaniu balkonowej inwestycji - bo ich konstrukcję są po prostu trudno dostrzegalne z poziomu osiedlowej uliczki.

Ale np. SM "Osiedle Młodych" w Poznaniu w swoim regulaminie wymienia montaż siatki jako "roboty, których wykonywanie jest możliwe na podstawie pisemnej zgody Spółdzielni" - trzeba przedstawić jej projekt.

Montażyści często radzą, aby takimi zgodami zupełnie się nie przejmować. A gdyby prezes spółdzielni "czepiał się", odpowiedzieć, że siatka służy bezpieczeństwu małego dziecka w naszym gospodarstwie domowym, które jest wulkanem energii. Nie mamy takiego szkraba w mieszkaniu? Powiedzmy prezesowi, iż często przychodzi do nas w odwiedziny np. dynamiczny synek bratowej...