Morderstwo w loftach. Mieszkańcy loftów u Scheiblera w Łodzi boją się nadchodzącego weekendu. Bo znów może pojawić się jakiś wariat

Morderstwo w loftach u Scheiblera. Mieszkańcy enklawy stracili poczucie bezpieczeństwa

Po podwójnym morderstwie, do którego doszło w Wśród mieszkańców loftów U Scheiblera w Łodzi zapanował niepokój. Temat morderstwa jest omawiany na korytarzach i w kolejkach do kas. Najczęściej w głównym budynku loftów, gdzie doszło do tragedii.

Mieszkańcy opowiadają, że z jasnych marmurowych posadzek i ścian nie dało się do końca usunąć krwawych śladów. - Przechodzę niedaleko, staram się nie myśleć, ale nie da się na to nie patrzeć – mówi jeden z lokatorów.

Na dodatek stracili poczucie bezpieczeństwa.