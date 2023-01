Moto Arena najbardziej widowiskowym torem w eWinner 1. Lidze Żużlowej! To tu startuje drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź

Moto Arena Łódź to najnowocześniejszy stadion motorowy w centralnej Polsce. Obiekt oddany do użytku w 2018 roku został stworzony z myślą o dostarczaniu widowisk sportowych na miarę najlepszej ligi żużlowej na świecie. W teorii odpowiednie nachylenie toru (6% na łukach i 3% na prostych) daje zawodnikom możliwość swobodnego wyprzedzania przy jednoczesnym rozwijaniu ogromnych prędkości. To o tyle ważne, że akcje na dystansie, a nie jazda gęsiego, są esencją żużla. Jak wygląda to w praktyce sprawdzili żużlowi statystycy skupieni wokół portalu gurustats.pl.

GuruStats przeanalizowali aż 61 z 68 meczów eWinner 1. LŻ rozgrywanych w sezonie 2022. Uwzględnili przy tym wszystkie transmitowane spotkania. Według ich obliczeń średnia mijanki dla całej ligi wyniosła w tym roku 9,82 na mecz. Sam wynik okazał się być lepszy od poprzedniego sezonu. Jak podkreślają statystycy - w rozgrywkach eWinner 1. LŻ ciągle jednak oglądaliśmy mniej akcji na dystansie niż w PGE Ekstralidze, gdzie średnia wyniosła 10,99. W pierwszej lidze wynik ten pobito tylko na trzech stadionach: w Bydgoszczy, Zielonej Górze i Łodzi.