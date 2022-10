MŚ siatkarek. Zuzanna Górecka: To był piekielnie ciężki mecz, z piekła do nieba

- To był piekielnie ciężki mecz, z piekła do nieba. Najważniejsze, że wygraliśmy, bo to było niezwykle istotne. Wiedziałyśmy, że to będzie trudny pojedynek, trudniejszy niż ze Stanami Zjednoczonymi i tak właśnie było. Nasza gra nie zachwycała,momentami nasza gra wyglądała bardzo źle, ale najważniejsze, że wygrałyśmy - przyznała siatkarka ŁKS Commercecon Łódź.