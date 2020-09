MSMS "Edukacja i Sport" ogłosiła zbiórkę i licytacje. Piłka ŁKS z autografami do zdobycia

Koszt przeszczepu 200 tys. zł

- Postanowiliśmy wspomóc Karolinę Zawadzką - 30-letnią łodziankę chorującą na zespół Devica - informuje Izabella Rześniowiecka-Walter. - Jest to bardzo rzadka choroba prowadząca do zaniku rdzenia kręgowego i porażenia nerwu wzrokowego. Jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczep komórek macierzystych. To koszt około 200 tysięcy złotych.

Uruchomiliśmy więc zbiórkę na stronie Się Pomaga (zbiórka jest zweryfikowana) oraz licytacje na Allegro Charytatywni - Izabella Rześniowiecka-Walter, Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport" w Łodzi

Na licytacje przekazane zostały 3 piłki z autografami:

Piłka z autografami siatkarek ŁKS z meczu, w którym zdobyły mistrzostwo osiągnęła cenę 500 zł, piłkę z podpisem Karola Bieleckiego, piłkę z autografami wielokrotnych Mistrzów Polski - zawodników Torus Wybrzeże Gdańsk

Linki do zbiórek

Oto linki do zbiórek. Organizatorzy proszą ludzi dobrej woli o wsparcie:

https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=8332&order=td

https://www.siepomaga.pl/karolina-zawadzka