Murawa Widzewa gotowa na pierwszy mecz. Wywiad z greenkeeperem Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Murawa Widzewa traktowana inaczej niż ŁKS

W najbliższy weekend rozgrywki wznowi PKO BP Ekstraklasa. Za dwa tygodnie 1. Liga. Oprócz łódzkich drużyn do rundy wiosennej intensywnie przygotowuje się też Miejska Arena Kultury i Sportu. Na początku miesiąca zatrudniany przez Spółkę zespół greenkeeperów uruchomił podgrzewanie płyt obydwóch łódzkich Stadionów Miejskich. Specjaliści odżywili murawy nawozami oraz dokonali wszelkich niezbędnych prac pielęgnacyjnych. Płyty boisk zostały dobrze przygotowane i mimo weekendowego załamania pogody nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozgrywać na nich mecze. Najbliższy w sobotę o godz. 17:30 na Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138 - informuje Karol Sakosik, MAKiS.

Jak w rundzie jesiennej zachowywała się nowa murawa na Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138?

Andrzej Trojan, szef zespołu greenkeeperów Miejskiej Areny Kultury i Sportu oraz główny konsultant murawy Reprezentacji Polski: – Nasza murawa przebyła długą drogę… bo aż z Węgier. Pochodzi z tej samej plantacji, z której korzysta m.in. niemiecka Bundesliga. Do Łodzi, w specjalnie przerobionych na chłodnię tirach, jechała aż 11 godzin. To ważne, bo już na etapie transportu musieliśmy o nią zadbać, żeby z jednej strony uniknąć sparzenia, a z drugiej ewentualnych chorób i pleśni.

Nie ukrywam, że murawa, na której swoje mecze rozgrywa Widzew pochodzi z górnej półki. Gdy do nas przyjechała, była dość długa, bo miała aż 3,5 cm. Zależało mi na tym, bo taka trawa szybko się ukorzenia, a potem służy o wiele dłużej. Na początku było widać, że przeżyła pewien szok adaptacyjny, jednak szybko sobie z tym poradziliśmy. Jest dobrze, ale to i tak dopiero początek. Prawda jest taka, że naszą murawę w pełnej krasie będziemy podziwiać dopiero latem.