Musical "Złap mnie jeśli potrafisz" w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu

Spektakl "Złap mnie, jeśli potrafisz" reżyseruje szef artystyczny łódzkiego Teatru Muzycznego, Jakub Szydłowski, a za kierownictwo muzyczne odpowiada Jakub Lubowicz. Premiera odbędzie się 18 marca. To kolejna duża produkcja na scenie przy ulicy Północnej.

To będzie inny spektakl niż te, które do tej pory pokazywaliśmy na scenie naszego teatru – zapewnia reżyser Jakub Szydłowski. – Zadbamy oczywiście o to, żeby było to efektowne muzyczne widowisko, czasem przechodzące w rewię, czasem w komedię, jednak pamiętać trzeba, że moc tego musicalu tkwi w bardzo dobrej dramaturgii, a cała historia opiera się na wielkim dramacie rodziny i głównego bohatera.