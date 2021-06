Muzyka. ZATHRA – skierniewicki kolektyw muzyczny wchodzi na rynki zagraniczne

ZATHRA - rodem ze Skierniewic

Wszyscy członkowie ZATHRY to rodowici skierniewiczanie, których połączyła pasja do tworzenia muzyki oraz miłość do rodzinnego miasta. Sama nazwa kolektywu również ma związek z miastem rodzinnym twórców. W Skierniewicach, w latach 80., jednym z największych pracodawców były Zakłady Transformatorów Radiowych ZATRA.

– Chcieliśmy, żeby nasz nazwa odnosiła się do Skierniewic, jednak nie w sposób jednoznaczny. Stąd w nazwie pojawia się litera „H”. Skierniewice to nasze miasto rodzinne, tutaj się wychowywaliśmy i widzieliśmy przemiany, które w nim zachodziły – mówi Marcin Pisarski.

Znają się "z podwórka"

Część twórców, z siedmioosobowego składu, znała się wcześniej. Inni dołączyli w czasie tworzenia projektu.