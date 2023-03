MVP meczu ŁKS Commercecon uspokaja kibiców i zaprasza na piątkowy mecz

- Nie było łatwo wygrać. Za trzy punkty się nie udało. Widać zmęczenie po nas, po dziewczynach. Nie ma lekkości w ataku, w wyskokach, ale nie ma się co dziwić. Podróże też robią swoje, ale teraz jesteśmy już myślami przy następnym meczu z BKS-em - przyznała Kinga Drabek, MVP spotkania z Roleskim Grupą Azoty Tarnów, które ŁKS Commercecon Łódź wygrał 3:2.

Czy Łódzkim Wiewiórom wystarczy czasu, żeby się zregenerować do meczu z BKS-em Bostik Bielsko-Biała? - Myślę, że tak. My jesteśmy gotowe na mecz z BKS-em. We wtorek mamy dzień wolny, trzeba go dobrze wykorzystać. Po meczu z BKS-em mamy dwa dni wolnego, w piątek damy z siebie wszystko w meczu z zespołem z Bielska - uspokoiła wszystkich libero ŁKS-u Commercecon Łódź i zaprasza kibiców na piątkowy mecz.