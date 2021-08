Mykolog wyjaśnia, dlaczego latem grzyby są robaczywe. Grzyby są w lasach, ale robaczywe. Zdjęcia z grzybobrania w sierpniu. 21.08.2021

Na grzyby można się wybrać także bliżej Łodzi: zbiorami chwalą się osoby, które odwiedziły Las Łagiewnicki. Wielu grzybiarzy skarży się jednak na to, że grzyby mają lokatorów.

W okolicy Kutna uzbierałam mały koszyk podgrzybków i prawdziwków - mówi pani Elżbieta. - Moja radość była jednak przedwczesna, przy czyszczeniu grzybów okazało się, że niemal połowa ma lokatorów. Zostało mi pól niewielkiego koszyka, akurat na sos do obiadu. Zbieram grzyby od lat, jesienią nigdy nie trafiłam na taką ilość robaczywych, co latem. Nie są to tylko moje obserwacje, ciekawe czemu tak się dzieje.