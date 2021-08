Na A2 w Strykowie zatrzymali ciężarówkę z 17 tonami nielegalnego tytoniu o wartości niemal 9 mln zł. Współpraca Łodzi i Podlasia ZDJĘCIA

W Strykowie na autostradzie A2 (w kierunku Poznania) Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała transport ponad 17 ton tytoniu. Pomogli w tym funkcjonariusze podlaskiego KAS. Odbyło się to w ramach systemu SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). Ciężarówka została zatrzymana, gdyż funkcjonariusze mieli podejrzenia, ze firma uchyla się od płacenia podatku, a na dodatek nie ma uprawnień do produkcji i posiadania tytoniu.Czytaj dalej

KAS Łódź