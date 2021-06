Na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem rozpada się najwięcej małżeństw, szczególnie w miastach. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów?

Województwa dolnośląskie i łódzkie otwierają listę tych regionów kraju, w których jest największy współczynnik rozwodów w odniesieniu do nowo zawartych małżeństw. W Łódzkiem na tysiąc nowych małżeństw przypada aż 435 rozwodów, podczas gdy np. na Podkarpaciu niespełna 254. Na dodatek w tym zestawieniu najgorzej w kraju wypadają miasta województwa łódzkiego, głównie Łódź.Rozwodom w poszczególnych województwach i to od 2000 roku przyjrzał się prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowiec podkreśla, że choć co roku w kraju rozpada się ok. 60 tys. małżeństw, to występują duże różnice między poszczególnymi województwami.Czytaj dalej

Archiwum/Pixabay