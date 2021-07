Na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego grali następcy Igi Świątek i Huberta Hurkacza

W finale gry pojedynczej dziewcząt rozstawiona z numerem 1 Natalia Kostka (Advantage Bielsko-Biała) pokonała 6:3, 6:3 Annę Kmiecik (Olimpia Poznań, numer 3). Właśnie z tą tenisistką przegrała półfinał najlepsza z łodzianek – Natalia Wojtaszczyk ze Startu Łódź, która była rozstawiona z dwójką. Do drugiej rundy dotarła Aniela Odrobina z MKTŁódź.

W finale gry pojedynczej chłopców Maciej Słowik (SKTPromasters Sopot), będący turniejową piątką pokonał 7:6 (5), 6:3 Aleksandra Błusia (Olimpia Poznań, numer 3).

Do ćwierćfinału dotarł zdolny tenisista MKTŁódź Jan Kaczorowski, wnuczek olimpijczyka Pawła Kaczorowskiego, który przed laty doprowadził MKTdo tytułu mistrza Polski.

Do ósemki dotarł także faworyzowany, grający z dwójką Marcin Dójczyński z MKTŁódź.

W grze deblowej dziewcząt triumfowała para Sara Husar (Beskidy Ustroń) i Zofia Janusz (AZSPoznań). Ta para pokonała w finale Aleksandrę Mitrzak (Goplania Inowrocław) i Marię Wojtaszczyk (Start Łódź) 6:2, 6:4.

Finał debla chłopców należał do łodzianina Kamila Dójczyńskiego z MKTŁódź, który w parze z Janem Kluczyńskim (KTSzczawno Zdrój) pokonał Aleksandra Błusia (Olimpia Poznań) i Igora Struskiego (KSTęcza Społem Kielce) 6:4, 7:6 (2).

W półfinale zwycięska para pokonała po bardzo zaciętej grze 6:2, 4:6 (10-4) parę Jan Kaczorowski (MKTŁódź), Patryk Kowal (KTBłonia Kraków).

W drugim półfinale dobrze grał Karol Załoga z PKTPabianice w parze z Maciejem Słowikiem (Promasters Szczecin).

Turniej rozgrywany był na wzorowo przygotowanych kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Parku Poniatowskiego w Łodzi.

Patroni turnieju Tadeusz i Wielisław Nowiccy tworzyli Miejski Klub Tenisowy i byli doskonałymi zawodnikami. W latach 1966-1967 drużyna MKT zdobyła dwukrotnie Mistrzostwo Polski seniorów w składzie: Maria Dowbór Lewandowska, Tadeusz Nowicki, Wielisław Nowicki i Józef Orlikowski.

