Na kortach MKT. VI Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny o Puchar Braci Tadeusza i Wielisława Nowickich

Turniej rozgrywany był na wzorowo przygotowanych kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Parku Poniatowskiego w Łodzi.

W finale gry pojedynczej mężczyzn Jakub Januchowski (nr 2, Astra Książenice) pokonał Szymona Maleckiego (nr 3, Promień Opalenica) 6:0, 6:3. Numer 1 Jakub Dójczyński z MKT Łódź przegrał w drugiej rundzie z Antonim Kosyrzem (KT Warszawianka Warszawa), który w półfinale uległ Szymonowi Maleckiemu. Do ćwierćfinału dotarł Stanisław Marcin Rusiecki (MKT Łódź). Rywalizacja chłopców była pasjonująca. Możemy być pewni, że niebawem ci zdolni chłopcy pójdą drogą Huberta Hurkacza.

W finale gry pojedynczej dziewcząt rozstawiona z piątką Nadia Affelt (TAT Toruń) pokonała 4:6, 6:0, 7:5 turniejową dwójkę Marię Wojtaszczyk (MKT Łódź). To był bardzo wyrównany mecz następczyń Igi Świątek. Triumfatorka turnieju w półfinale pokonała jedynkę, czyli Oliwię Dróżdż (KKT Wrocław) 6:4, 6:4.

Finał gry podwójnej mężczyzn: rozstawiona z numerem 2 para Antoni Gadzaliński (KS Górnik Bytom), Szymon Malecki (KS Promień Opalenica) pokonała rozstawioną z jedynką parę: Marcin Dójczyński (MKT Łódź), Jakub Janachowski (KT Astra Książenice) 4:6, 6:3 [10-7].

W finale gry podwójnej dziewcząt nie było niespodzianek. Para Oliwia Dróżdż (KKT Wrocław) i Sara Husar (KT Kubala Ustroń) była rozstawiona z jedynką i wygrała decydujący mecz z parą: Agata Budnik (MKT Stalowa Wola), Zofia Janusz (AZS Poznań) 7:6(5), 6:3. Pokonana w finale para w półfinale okazała się lepsza od rozstawionej z dwójką parą: Nadia Affelt (TAT Toruń), Maria Wojtaszczyk (MKT Łódź). To był pasjonujący pojedynek. Wynik: 6:7 (2), 6:3 [10-6].

Patroni turnieju Tadeusz i Wielisław Nowiccy byliby zachwyceni poziomem turnieju na MKT. Bracia Nowiccy tworzyli Miejski Klub Tenisowy i byli doskonałymi zawodnikami. W latach 1966-1967 drużyna MKT zdobyła dwukrotnie Mistrzostwo Polski seniorów w składzie: Maria Dowbór Lewandowska, Tadeusz Nowicki, Wielisław Nowicki i Józef Orlikowski. Twórcą wielkich sukcesów MKT był menedżer klubu Paweł Kaczorowski.