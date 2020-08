Na łódzkich kąpieliskach nie doszło do tragedii

Kończy się lato. Łodzianie chętnie korzystają z łódzkich kąpielisk?

Tak, wielu łodzian wypoczywa, szczególnie w weekendy, na terenie łódzkich kąpielisk i pływalni, szczególnie tych odkrytych. Choć trzeba zauważyć, że względem lat ubiegłych wydaje się, że frekwencja jest nieco mniejsza. Myślę, że przyczyna jest oczywista.

Ile kąpielisk, pływalni mają do dyspozycji i czy we wszystkich są ratownicy?

Czynne są obecnie wszystkie łódzkie obiekty, gdzie można się kąpać i popływać. Otwarty jest Aquapark Fala, w którym ostatnio - 15 sierpnia - uruchomiono nowe atrakcje w postaci czterech dużych zjeżdżalni. Otwarta jest także pływalnia Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu, która w latach ubiegłych w sierpniu zamykana była ze względu na przerwę technologiczną, w tym roku niezbędne prace wykonano w czasie przerwy spowodowanej epidemią. Tradycyjnie otwarte są też obiekty MOSiRu, zarówno pływalnie, jak i miejsca wykorzystywane do kąpieli. Wszystkie te miejsca strzeżone są przez ratowników wodnych.

Łodzianie wypoczywając na basenach, kąpieliskach są zdyscyplinowani?

Kultura korzystania z wody rośnie, ale niepokojące nas incydenty nadal mają miejsce. Wśród problemów, z którymi się stykamy wymienić należy brak stałej opieki nad dziećmi. Warto moim zdaniem przypomnieć, że regulaminy wszystkich zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi pływalni i kąpielisk przewidują nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi. Informują o tym także stosowne znaki. Niestety niebezpieczne sytuacje polegające na braku tego nadzoru się zdarzają. Problemem pozostaje spożywanie alkoholu nad wodą.

Młodzi ludzią chcą zdobywać uprawnienia ratowników?

Tak. Choć jako instruktor z wieloletnim doświadczeniem muszę stwierdzić, że chęci są czasem bardzo duże, ale umiejętności zbyt słabe. Wszystkim chętnym na szkolenia ratownicze polecam dobre przygotowanie pływackie. Proszę korzystać z licznych w naszym mieście dobrych szkółek pływackich działających na łódzkich pływalniach.

Mieliśmy w tym roku na łódzkich kąpieliskach przypadek utonięcia?

Szczęśliwie do takiego wypadku na terenie łódzkich kąpielisk nie doszło. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Łodzianom życzę słonecznej końcówki wakacji i tego, by skończyły się dla nas wszystkich w zdrowiu i bezpiecznie.