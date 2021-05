Na łódzkim lotnisku można zrobić szybkie testy na Covid. Placówka rusza w czwartek 6 maja. Test na Covid są odpłatne

Jak poinformował łódzki port lotniczy , od czwartku 6 maja w terminalu lotniska będzie otwarty punkt z testami w kierunku covid-19. Będzie to punkt komercyjny dla wszystkich: pasażerów łódzkiego portu, pasażerów innych lotnisk, osób, które jadą za granicę samochodem i muszą okazać negatywny test i dla każdego, kto chce wykonać test odpłatnie. Skierowanie nie jest wymagane Testy będą wykonywane na parterze terminala w punkcie medycznym w dni powszednie od godz. 9 do 13.

Więcej informacji na temat realizowanych testów i przygotowania się do nich można znaleźć na stronie: https://diag.pl/pacjent/koronawirus/rodzaje-testow-w-kierunku-covid-19/

Na terenie lotniska (parking) działa od kilku miesięcy także punkt testowania drive-thru. Tam testy wykonuje Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego TYLKO dla osób ze skierowaniami.

Ryanair odkłada wznowienie lotów

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i regulacjami, które przyjęła Wielka Brytania, Ryanair nie wznowi lotów z Łodzi do Wielkiej Brytanii 17 maja, ani 19 maja do Dublina, jak wcześniej zapowiadano. W systemie rezerwacji pojawiły się nowe daty: 2 czerwca - wznowienie lotów do Dublina, 4 czerwca - do Londynu Stansted i East Midlands. Natomiast pierwszy samolot czarterowy w tym sezonie odleci z Łodzi 29 maja - będzie to lot do Antalyi w Turcji.

Skąd te zmiany? W Wielkiej Brytanii wciąż obowiązuje generalny zakaz podróży, który ma zostać zniesiony od 17 maja, ale kraje, z których przybywają podróżni będą podzielone na trzy kategorie oznaczone kolorami: listę zieloną, żółtą i czerwoną.

Dla przybyszy z krajów „czerwonych” warunki wjazdu mają być najostrzejsze, m.in. 10-dniowa kwarantanna w hotelu na własny koszt i dwukrotne testy po przylocie w kilkudniowych odstępach. Polska nie figuruje ani na liście żółtej, ani zielonej.