Na miłość reagujemy, jak na… stres i strach. Miłość i pożądanie – nie tylko w walentynki

Aż 33 proc. osób twierdzi, że zakochanie jest dla nich etapem, od którego zaczyna się miłość – wynika z badania przeprowadzonego w ramach portalu „Zdrowa ONA” na zlecenie Gedeon Richter. Chociaż niemal każdy z nas doświadczył tego uczucia, inaczej przechodzimy jego „objawy”. Różnice wynikają zwykle z poziomu tzw. hormonów miłości, oczekiwań wobec związku i… płci. Czym jest więc zakochanie dla kobiet i mężczyzn? Czy pożądanie zawsze idzie z nim w parze? Jaki wpływ na jakość naszej relacji może mieć antykoncepcja? Na pytania odpowiada ekspert programu „Zdrowa ONA”, seksuolog, dr Andrzej Depko.

Wszystko zaczyna się w mózgu

W procesie zakochania bardziej niż nasze serce uczestniczy mózg, w którym dochodzi do prawdziwej burzy hormonów. Gdy między dwojgiem ludzi zaiskrzy, zaczyna się produkcja pewnych neuroprzekaźników, które nasz mózg do tej pory wytwarzał w znacznie mniejszej ilości. W pierwszej kolejności pojawia się adrenalina i noradrenalina. Te hormony sprawiają, że na wybraną przez nas osobę reagujemy podobnie, jak pod wpływem stresu czy strachu – napędzają nas do działania i podjęcia ryzyka. Spada też poziom serotoniny, co powoduje osłabienie koncentracji, problemy ze snem i ciągłe myślenie o ukochanej osobie.