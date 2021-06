Na rynkach nie brakuje niby naszych owoców i warzyw. A które są te polskie, a które sprowadzone zza granicy i często tańsze o naszych

Egipskie - taką nazwę miały papierosy bezustnikowe, produkowane przez Polski Monopol Tytoniowy w okresie II Rzeczypospolitej. Najpierw na pudełkach widniało logo z orłem w koronie. Po roku 1938 sprzedawano je, ale już z innym znaczkiem. W każdym razie były to ulubione papierosy marszałka Józefa Piłsudskiego i jedne z najdroższych (w 1932 r. paczka kosztowała 20 groszy). Produkowane były do 1939. Pojawiły się nawet w niektórych kabaretowych skeczach. Jeden pyta: „Jakie to papierosy?”, a drugi odpowiada: „No przecież to nasze, egipskie...”.

No właśnie. Co jest „nasze”, a co „obce”? Pochylmy się nad redlinami, bo ziemniak to wręcz symbol polskiego rolnictwa. Tyle że na rynkach wiele młodych kartofelków pochodzi z redlin egipskich, tureckich, greckich, hiszpańskich i nie tylko. Za to słyszymy, że to te „nasze”, najlepsze.

Podobnie jest z truskawkami. Oczywiście smakują wyjątkowo, ale - głównie przez zbyt rześką aurę - są wyjątkowo drogie (za kilogram wciąż trzeba płacić nawet kilkanaście złotych). A o połowę tańsze są truskawki zachwalane jako nasze, ale okazuje się, że dotarły do nas zza wielu granic.

Dlaczego? Bo nasza Ziemia staje się coraz bardziej jedną, wielką, wspólną wioską i musimy się z tą myślą oswoić. Przecież większość produktów, które kupujemy na rynkach czy w marketach, wyrosła nie tylko w Polsce czy Europie, ale też w Azji, Afryce, Ameryce i innych zakątkach.