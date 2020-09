Na śmierć pobił kolegę z Ukrainy. Bo szperał mu po szafach

Oskarżony przyznał się do winy i złożył obszerne zeznania. Wynikało z nich, że w jego mieszkaniu przy ul. Bazarowej na Bałutach w lipcu 2019 roku pojawił kolega Andrzej. Był po alkoholu i amfetaminie. W pewnym momencie zaczął szperać w szafie w pokoju i zaglądać do szafek w kuchni. Gospodarza to zirytowało i zwrócił gościowi uwagę.

W odpowiedzi Andrzej zaczął coś mamrotać, z czego tylko słowo „bladź” zrozumiałem. Zaczął mnie szarpać, po czym chwycił leżący na zlewie młotek i zamachnął się na mnie. Uderzyłem go głową, wyrwałem mu młotek i zadałem nim cios. Andrzej upadł na podłogę. Wtedy usłyszałem dobiegający z pokoiku wystraszony głos mojego synka, którego wychowuję - zeznał Dariusz Z.

Z jego relacji wynikało, że nie chciał, aby kilkuletni syn zobaczył rannego Ukraińca i krew na podłodze. Dlatego oskarżony wyciągnął Andrieja W. na klatkę schodową, po czym wrócił do mieszkania i starł krew z podłogi. Tymczasem pobity Ukrainiec leżał pod drzwiami sąsiada, który z tego powodu nie mógł ich otworzyć i wyjść z mieszkania.