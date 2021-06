Na stadionie Budowlanych grały młodzieżowe reprezentacje mężczyzn do lat 16 i lat 18

Jak informuje Michał Czerwiowski z Klubu SportowegoBudowlani Łódź, w kategorii do lat 16 wzięło udział 5 drużyn z 3 krajów.

Trenerzy Maciej Misiak, Marek Maciejewski i Szymon Walczak wystawili aż 3 zespoły złożone z polskich zawodników: „Biało-czerwonych” (pierwsza drużyna), „Orły” (druga drużyna) i „2006” (drużyna do lat 15).

Mecze w tej kategorii rozgrywane były systemem każdy z każdym. „Biało-czerwoni” wygrali wszystkie mecze: 56:5 z „Orłami”, 36:5 z „2006”, 15:5 z Niemcami i 22:5 z Węgrami. Polska „2006” wygrała z Węgrami 17:12 i „Orłami” 45:7, oraz przegrała z Niemcami 0:22 oraz z „Biało-czerwonymi” 5:36. „Orły” zanotowały komplet porażek ze wszystkimi przeciwnikami.

Kolejność końcowa: 1. Polska „Biało-Czerwoni”, 2. Niemcy, 3. Polska „2006”, 4. Węgry, 5. Polska „Orły”

Skład Reprezentacji Polski do lat 16:

Drużyna „Biało-czerwoni”: Piotr Lebioda, Wiktor Łagowski, Filip Robakowski, Bartosz Kryś, Bartłomiej Pietrzak, Bartłomiej Michałek, Artur Polgun, Bartosz Sikora, Cyprian Kuczyński;

Drużyna „Orły”: Wiktor Babich, Tymoteusz Kuzimski, Patryk Nowicki, Alan Wasilewski, Damian Turzyński, Karol Król, Janusz Król, Jakub Budner, Bartłomiej Dubielecki, Mateusz Czekalski;

Drużyna „2006” (U15): Mateusz Stańczykowski, Michał Wąsowicz, Tomasz Tkaczuk, Wiktor Lis, Oleg Chornyj, Antoni Lignar, Sergiusz Kalwinek, Oskar Błażuk, Eryk Wilk

W kategorii do lat 18 wzięło udział 6 drużyn z 5 krajów. Poza Polakami, prowadzonymi przez trenerów Artura Mrowickiego i Jacka Jasińskiego, zagrały też reprezentacje Czech (dwie drużyny), Niemiec, Węgier i Litwy. Nasza drużyna narodowa w meczach eliminacyjnych w grupie A przegrała po wyrównanym spotkaniu z Czechami 19:29 i wygrała z Węgrami 46:0. W półfinale Polakom przyszło zmierzyć się z Niemcami. Obie drużyny zdobyły po dwa przyłożenia. Niestety skuteczniejsi w kopaniu podwyższeń byli nasi zachodni sąsiedzi i to oni cieszyli się z awansu do finału po wygranej 14:12. Polakom pozostał mecz o III miejsce, w którym zmierzyli się z drugą drużyną Czech. Nasza Reprezentacja wygrała go 12:5 i zdobyła III miejsce w turnieju. Całe rozgrywki wygrali Czesi pokonując w finale Niemców 17:12. W meczu o V miejsce Litwa pokonała Węgry 41:0.

– Naszym głównym celem przed turniejem było skonfrontowanie się z drużynami na podobnym poziomie sportowym – powiedział Artur Mrowicki, trener reprezentacji Polski do lat 18. – Ze względu na pandemię i zawieszenie rozgrywek nie byliśmy w stanie od dłuższego czasu zagrać jakichkolwiek międzypaństwowych meczów. Nasz poziom sportowy jest zbliżony do Reprezentacji Czech i Niemiec i mecze z tymi drużynami były wyrównane. Litwini i Węgrzy są trochę słabsi, co daje możliwość testowania różnych rozwiązań taktycznych. Turniej był dla nas ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy do lat 18, które odbędą się 17 i 18 lipca w Gdańsku. Jestem zadowolony z gry moich zawodników, a zwłaszcza z ich zaangażowania. Mimo pewnych błędów jakie popełniali na boisku ich gra mogła się podobać. Grali szybkie, widowiskowe rugby – dodał Artur Mrowicki.

Skład Reprezentacji Polski do lat 18: Grzegorz Bieliński (kapitan), Mateusz Kolas, Oskar Woźniak, Kacper Drynkowski, Aleksaner Czerniak, Andrii Lavtakov, Błażej Piotrowski, Alan Owczarek, Damian Rogowski, Antosz Soroczyński, Olgierd Sawicki, Adrian Stańczykowski.

