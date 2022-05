Na stadionie ŁKS przy al. Unii rozegrano finały turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Udział w takim turnieju na tak wspaniałym stadionie ŁKSim. Władysława Króla przy al. Unii w Łodzi będzie dla młodzieży niezapomnianym przeżyciem. Również dla rodziców, którzy licznie zgromadzili się na trybunach.

– Bardzo chciałem, by specjalnie dla tych najmłodszych finały tak wspaniałego turnieju odbyły się w wyjątkowym miejscu i to się udało – mówił Adam Kaźmierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i wiceprezes PZPN. – Moje działania napotkały na podatny grunt w osobach dyrekcji operatora obiektu Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Dzięki temu mogliśmy młodzież zaprosić na stadion, który będzie w czerwcu gościł reprezentacje Ukrainy, Armenii, Irlandii oraz młodzieżowe Polski i Niemiec. To szczególny obiekt.

Prezes Adam Kaźmierczak zadbał o najdrobniejsze szczegóły, które rzutowały na organizację turnieju i podnosiły jego rangę. Dość powiedzieć, że finały turnieju z udziałem młodzieży 10- i 12-letniej prowadzili sędziowie ekstraklasy z regionu łódzkiego Radosław Siejka i Paweł Pskit.

– Uważam, że naszym najmłodszym w kwestii organizacji turniejów trzeba przychylać nieba i wpuszczać na główne płyty największych stadionów– dodał Adam Kaźmierczak. – Mam 54 lata, a pamiętam, jak przed grą Widzewa z Liverpoolem w 1983 roku zorganizowano przedmecz na głównej płycie boiska przy al. Unii. Na trzy i pół godziny przed tamtym wielkim spotkaniem na trybunach było już kilkanaście tysięcy widzów. Jako młody podopieczny trenera Romana Chojnackiego z ŁKS przeprowadziłem akcję przez pół boiska i strzeliłem gola bramkarzowi Widzewa. Taki to był przedmecz. Tamte chwile zostały w moim sercu do dziś i tak samo może będzie z dzisiejszymi zwycięzcami wojewódzkim finału turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

Jesteśmy tego pewni. Wkategorii dziewcząt U-12 bezkonkurencyjna była drużyna UKS SMSze Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego. Klub prezesa Janusza Matusiaka, jednocześnie szefa komisji piłki kobiecej w ŁZPN, przeżywa wielkie chwile, wszak seniorki walczą o mistrzostwo Polski. Drugie miejsce zajęła EMKASkierniewice, a urocze panie trenerki musiały pocieszać swoje podopieczne. Trzecie miejsce dla Piotrcovii Piotrków, a czwarte dla Astorii Szczerców.

W kategorii chłopców U-12 łez (choć ponoć chłopaki nie płaczą) było jeszcze więcej. Niespodziewanie w finale zespół MG 13 Marcina Gortata przegrał z piłkarzami SPKsawerów. Chłopcy uważani za stuprocentowych faworytów zalali się łzami po meczu. Dyrektor szkoły Michał Feter musiał ich długo uspokaiać. Trzecie miejsce SP Drzewica, czwarte – PSPKamieńsk.

Sport jest sprawiedliwy i to, co zabrał uczniom Szkoły MarcinaGortata w kategorii chłopców starszych, oddał w rywalizacji U-10. Drużyna MG 13 pokonała Orlik Tomaszów i pojedzie do Warszawy. Trzecie miejsce SPnr 6 Zduńska Wola, czwarte – SPnr 2 Skierniewice.

Najbardziej emocjonujący był finał dziewcząt U-10. Drużyna Akademii GKSBełchatów prowadziła w końcówce, ale walczące do końca piłkarki LKSMOSiR Sieradz strzeliły dwie bramki i sensacyjnie triumfowały. Trzecie miejsce SPMoszczenica, czwarte – Pogoń Godzianów. Rozgrywano też finały w kategorii U-8, ale zwycięzcy nie jadą na ogólnopolskie finały do Warszawy. W Łódzkiem wygrały drużyny: dziewcząt z Będkowa i chłopców Łódzkiej Akademii Futbolu.

Turniej wzorowo przeprowadził koordynator Tomasz Lenart, były doskonały piłkarz ŁKS.

Wręczono także nagrody indywidualne. Chłopcy U-10 –najlepszy bramkarz: Maksymilian Lindner (MG13), najlepszy zawodnik: Jan Donegan (SP9 Zduńska Wola), król strzelców: Olek Legęcki (Orlik Tomaszów). Chłopcy U-12 – bramkarz: Adam Osiejewski (SPDrzewica), zawodnik: Franciszek Zgoda (SPKsawerów), król strzelców: Szymon Rózga (MG13). Dziewczęta U-10 – najlepsza bramkarka: Jagoda Sobańska (LKSMOSiR Sieradz), zawodniczka: Nadia Kokocińska (GKSBełchatów), królowa strzelczyń: Maja Kopiecka (SPMoszczenica). Dziewczęta U-12 – bramkarka: Natalia Piskorz (Piotrcovia), zawodniczka: Aleksandra Kędzierska (EMKASkierniewice), królowa strzelczyń – Julia Misiak (UKSSMSŁódź).

Zachwycony był po meczu Rafał Dziuba, opiekun dziewczynek U-10 z LKS MOSiR Sieradz, które wygrały rzutem na taśmę. – Samo to, że tutaj przyjechaliśmy to była niespodzianka – mówił Rafał Dziuba. – Mieliśmy problemy z transportem, miasto nam nie przyznało ani złotówki, pomógł nam tylko MOSiR. No cóż, wyszły dziewczyny i oddały tutaj serce, wygrały jeden z najważniejszych meczów w ich życiu. Jedziemy do Warszawy na finały ogólnopolskie. ą