Na stadionie ŁKS w Łodzi pożegnanie z drużyną Master Pharm Rugby Łódź

Rywalem podopiecznych trenerów Przemysława Szyburskiego i Mirosława Żórawskiego będzie Lechia Gdańsk. To będzie starcie dwóch niezwykle utytułowanych klubów. Lechia zdobyła do tej pory 13 razy mistrzostwo Polski (ostatni raz w 2014), łodzianie mają osiem tytułów (ostatnio w 2018 roku). Łodzianie zajmują czwarte miejsce w tabeli, gdańszczanie są na szóstej pozycji, a oba zespoły dzieli zaledwie siedem punktów.

W ostatnim meczu ligowym rugbiści Lechii postawili się w Gdańsku Budowlanym Lublin, czyli wiceliderowi tabeli ekstraligi, i przegrali tylko 28:32 (19:10). Celem łodzian jest powrót na zwycięską ścieżkę, po dwóch pechowo zaliczonych porażkach - 5:15 z Ogniwem Sopot i 29:30 ze Skrą Warszawa. Różnice między czołowymi drużynami ekstraligi są niewielkie - do lidera z Sopotu łodzianie tracą 6 punktów. Gdyby nie tamta porażka, to właśnie Budowlani byliby na czele tabeli. Do końca sezonu jeszcze daleko.

Reprezentacja Polski wróciła z Mistrzostw Europy U20 w Lizbonie. Polacy zakończyli mistrzostwa Europy na szóstej pozycji. Nasi młodzi reprezentanci pokazali, że robią stały progres. Z pewnością wkrótce staną się mocnymi punktami pierwszej reprezentacji - czytamy na stronie Polskiego Związku Rugby.