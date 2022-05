Na stadionie w Legnicy będzie dekoracja Miedzi, ale może być i Widzewa...

Wielkie świętowanie ma być przed, w trakcie i po meczu Miedzi z Widzewem (niedziela, godz. 12.40). Po meczu, jeśli kibice nie wybiegną na murawę, by zedrzeć z piłkarzy koszulki, przewidziana jest dekoracja z udziałem oficjeli z Fortuny Pierwszej Ligi i Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Może się jednak tak zdarzyć, że cieszyć się będą nie tylko Miedziowi, którzy już mają zapewniony awans. Jeśli w Bielsku-Białej Arka przegra z Podbeskidziem (mecz w piątek o 20.30), a Widzew zepsuje fetę Miedzi i wygra w Legnicy, to również łodzianie zapewnią sobie awans do ekstraklasy.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Miedzi Legnica, tuż po zakończeniu meczu na płycie boiska odbędzie się transmitowana przez telewizję uroczystość wręczenia pucharu za mistrzostwo ligi i awans do PKO BP Ekstraklasy. Trofeum drużynie Miedzi przekaże prezes Fortuna 1 Ligi Marcin Janicki w towarzystwie wiceprezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Łukasza Czajkowskiego. Po meczu świętowanie przeniesie się na Polanę Angielską w Parku Miejskim.

Mecz Miedzi z Widzewem sędziuje Tomasz Musiał z Krakowa. Prowadził w tym sezonie jeden mecz Widzewa, wygrany w Sosnowcu z Zagłębiem 2:1. Podyktował dla łodzian jedenastkę wykorzystaną przez Pawła Tomczyka. To sędzia ekstraklasy, najczęściej prowadził mecze Legii, Jagiellonii i Radomiaka.