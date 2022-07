Na stadionie Widzewa powstanie wyjątkowa galeria widzewskich sław. Sektor C8 będzie nosił imię legendarnego pomocnika

Przy okazji pierwszego meczu domowego w trakcie nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy sektor C8 zostanie uroczyście nazwany imieniem legendarnego pomocnika Widzewa Łódź. Numer sektora nie jest przypadkowy, bo to właśnie z ósemką grał zawodnik słynący z bardzo silnego uderzenia. Dodatkowo, wejście na trybunę już teraz udekorowano wizerunkiem Surlita, przy którym kibice będa mogli wykonywać pamiątkowe fotografie, a młodzi fani poznawać sylwetkę piłkarza, ktory zdobywał bramki w szlagierowych spotkaniach przeciwko Manchesterowi United i Juventusowi. Na miejscu pojawi się również tablica informująca o honorowym patronie.

Surlit rozegrał dla Widzewa Łódź 151 spotkań ligowych, w których zdobył 30 bramek. Zmarł 23 września 2007 roku podczas meczu oldbojów w Szczecinie.

Inicjatywa upamiętnienia legendarnego pomocnika wyszła ze strony kibiców z Zelowa, którzy na co dzień działają w lokalnym fanklubie i Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kibiców "Tylko Widzew", a podczas meczów w Sercu Łodzi zasiadają na sektorze C8. - Pierwszy raz nasz pomysł zgłosiliśmy jeszcze przed wybuchem pandemii, a zależało nam, by taka uroczystość odbyła się przy pełnych trybunach. Koncepcja w formie muralu bardzo nam się podoba i cieszymy się, że udało się dopiąć temat do końca, a także rozwinąć całą ideę na inne trybuny - powiedział Przemysław z fanklubu Zelów.