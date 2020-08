Na Uniwersytet Łódzki wrócili studenci. Zdają opóźnioną z powodu epidemii koronawirusa letnią sesję egzaminacyjną (zdjęcia spod "Paragrafu")

Studentkę Paulinę Maj spotkaliśmy we wtorek (25 sierpnia) pod „Paragrafem”, czyli pod siedzibą Wydziału Prawa i Administracji UŁ. To starościna pierwszego roku stacjonarnej administracji. Z kolegami i koleżankami omawiała wrażenia po pisemnym egzaminie z podstaw prawa karnego.

Zgodnie ze wskazówkami władz UŁ, studenta w sesji można egzaminować zdalnie, ale taka decyzja należy do prowadzącego przedmiot. Grupy gromadzące się pod gmachami uczelni świadczą o tym, że duża część zaliczeń jest prowadzona w tradycyjny sposób.

Jak w Łodzi będzie wyglądał nowy rok akademicki, skoro koronawirus nie ustępuje?

Nauka w nowym roku akademickim w Uniwersytecie Łódzkim zacznie się 19 października. Dominującym modelem zajęć w UŁ będzie edukacja zdalna (wyjątek to wybrane zajęcia na wydziałach eksperymentalnych: np. laboratoria).

Władze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zapowiedziały model hybrydowy.

„Celem jest organizacja jak największej liczby zajęć w siedzibie uczelni” – ogłosił w komunikacie z minionego tygodnia prof. Radzisław Kordek. – „Będziemy starali się ten plan zrealizować na tyle, na ile infrastruktura i sytuacja epidemiczna nam na to pozwolą. Chcielibyśmy, aby każdy z Was co najmniej kilka godzin w tygodniu mógł spędzić w kampusie, uczestnicząc w tradycyjnych zajęciach”.

We wtorek (25 sierpnia) ukazał się najnowszy komunikat prof. Sławomira Wiaka, rektora Politechniki Łódzkiej. Z jego treści wynika, że zajęcia w nowym roku akademickim będą miały formę mieszaną.

„Zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie Uczelni, jak i z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość” – ogłosił rektor PŁ. – „O sposobie realizacji poszczególnych zajęć decyduje dziekan na wniosek kierownika przedmiotu lub z własnej inicjatywy”.